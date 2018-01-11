В США прокомментировали сообщения российского Минобороны о том, что во время атаки с использованием беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии воздушное пространство между базой и пунктом материального обеспечения флота в Тартусе патрулировал разведывательный самолет Военно-морских сил США Poseidon.

«Я могу вам сказать, что Соединенные Штаты никогда не были вовлечены в атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии», — заявил в ходе брифинга представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи (цитата по РБК).