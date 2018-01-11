Азербайджан поддерживает намерения итальянского председательства ОБСЕ содействовать диалогу по военно-политическим вопросам.

Об этом говорится в заявлении азербайджанской делегации в связи с выступлением действующего председателя организации, министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось в четверг в Вене. Информацию распространяет «Тренд»

В заявлении говорится, что Азербайджан высоко ценит готовность Италии взять на себя ответственность возглавлять организацию в этот сложный период.

«Мы полностью поддерживаем ее (Италию) открытый, прозрачный и всеобъемлющий подход, основанный на совместной ответственности всех государств-участников. Наши итальянские коллеги могут рассчитывать на активное и конструктивное участие азербайджанской делегации в реализации предстоящих задач», — отмечает азербайджанская делегация.

Делегация также отметила, что Италия берет на себя руководство на фоне существующих угроз и вызовов. «В этот критический момент полная приверженность принципам и обязательствам ОБСЕ со стороны всех стран-членов является предпосылкой для восстановления «духа Хельсинки» с целью создать эффективную общеевропейскую систему безопасности», — говорится в заявлении.

Делегация подчеркивает, что существующие конфликты лишают миллионы людей их основных прав и свобод. «Их тяжелое положение можно эффективно решить только путем восстановления справедливости и верховенства закона на основе полного уважения территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ государств, затронутых конфликтами. Двойные стандарты, применяемые некоторыми государствами, препятствуют усилиям по достижению мирного разрешения конфликтов», — отмечает делегация.

Азербайджанская миссия также призывала итальянское председательство в ОБСЕ учесть должным образом при разработке процесса структурированного диалога в 2018 году риски и проблемы, вытекающие из существующих конфликтов.

Миссия, согласно заявлению, приветствовала намерение председательства сосредоточиться на таких вопросах, как развитие человеческого капитала, содействие благому управлению и цифровая экономика, которые также входят в число приоритетов правительства Азербайджана.

«Мы поддерживаем сосредоточение внимания итальянского председательства на борьбе с любыми формами расизма, ксенофобии, нетерпимости и дискриминации, в том числе по религиозным мотивам. Азербайджан как сильный сторонник мультикультурализма и межкультурного диалога по-прежнему готов поддержать инициативы председателя в этой связи», — отмечается в заявлении.