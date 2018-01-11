Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом активизацию координации усилий двух стран для борьбы с террористами в Сирии, пишет ТАСС.

«Президент России обратил внимание на недавние атаки незаконных вооруженных формирований на российскую авиационную базу «Хмеймим» с использованием современных беспилотных летательных аппаратов, — сообщили в пресс-службе Кремля. — В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии».

«Подчеркнута важность последовательной реализации выработанных при посредничестве России, Турции и Ирана астанинских договоренностей, в частности, о режиме прекращения боевых действий и создании зон деэскалации», — отметили в пресс-службе.