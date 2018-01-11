«Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, свою партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу, у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. километров, которая может достичь практически любой точки земного шара», — сказал президент на встрече с руководителями российских печатных СМИ и агентств, пишет «RT».
По его словам, теперь лидер КНДР «заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить».
«Он — грамотный абсолютно и зрелый уже политик. Но надо исходить из реалии… действовать крайне аккуратно и, если ставить перед собой трудно решаемую задачу по денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры», — добавил Путин.
Российский лидер также подчеркнул, что Северной Корее необходимо гарантировать безопасность.
«Как бы сложно это ни казалось, это в конечном итоге возможно, если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы убедятся и будут уверены, что их безопасность может быть гарантирована и без ядерного оружия», — заключил он.