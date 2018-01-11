Эсминец военно-морских сил Ирана «Дамаванд» налетел на волнорез в Каспийском море из-за технической неполадки. Как передает РИА Новости, передает агентство Tasnim, ссылаясь на заместителя главы организации портов и судоходства ИРИ Хади Хагшенас.

«Эсминец «Дамаванд» налетел на волнорез у порта Бендер-Энзели из-за технической неполадки», — заявил Хагшенас в интервью агентству.

По его словам, в результате инцидента перевернулась лодка, два члена экипажа пострадали.

Ранее армия Ирана сообщила о том, что эсминец ВМС Ирана «Дамаванд» налетел на волнорез в Каспийском море в среду утром из-за неблагоприятных погодных условий — высокой скорости ветра и шторма в море в Энзели. Военные эксперты оценивают причиненный кораблю ущерб как несущественный, он будет устранен в короткие сроки.

В то же время сайт Gilnegah, занимающийся новостями провинции, где расположен порт, сообщил, что в результате столкновения за бортом оказались шесть человек, отмечая, что по неофициальным данным удалось спасти четырех человек, а судьба двоих неизвестна. Кроме того, еще 14 человек нуждаются в помощи.