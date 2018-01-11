В Бинагадинском районе Баку завтра газ будет подаваться с перебоями.

Об этом сообщает «Тренд» со ссылкой на сообщение ПО «Азеригаз».

В целях улучшения газоснабжения потребителей в поселке Воровского Бинагадинского района, в связи с подсоединением действующей газовой линии низкого давления к полиэтиленовой подземной газовой линии, установкой оборудования, регулирующего подачу газа, и в связи с реконструкцией газовых линий, расположенных на месте ремонта автомобильных дорог, 12 января с 10:00 в шестом, седьмом, восьмом и девятом микрорайонах Бинагадинского района, поселках Биладжары и Хутор, а также на части территории Мотодрома возникнут перебои в подаче газа.

Ремонтные работы будут завершены в течение дня. В связи с возникшими перебоями ПО «Азеригаз» просит потребителей быть внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.