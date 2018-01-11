Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
По её словам, которые приводит «RT», Эквадор может принять подобное решение для оказания лучшей защиты человеку, который за ней обратился.
Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
По её словам, которые приводит «RT», Эквадор может принять подобное решение для оказания лучшей защиты человеку, который за ней обратился.
Дата: 2018/01/11 22:17
Раздел: Мир
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