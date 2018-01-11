Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж стал натурализованным гражданином Эквадора по его просьбе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

По её словам, которые приводит «RT», Эквадор может принять подобное решение для оказания лучшей защиты человеку, который за ней обратился.