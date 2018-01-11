Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 5 октября 2016 года «Об утверждении порядка определения и регулирования механизма оплаты части расходов, оплачиваемой за счет госбюджета, на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятельность, продвижение бренда Made in Azerbaijan на зарубежные рынки, получение местными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта».

Как сообщает АПА, согласно указу, сумма поддержки для организации экспортных миссий с целью исследования зарубежных рынков повышена с 20 тыс. манатов до 30 тыс. манатов. Кроме того, будут организовываться покупательские миссии сроком не более 6-ти дней в составе не более 10 человек. Число покупательских миссий не должно превышать 20 в год.