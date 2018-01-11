Без существенного риска для жизни можно совершить только один полет на Марс, частым полетам препятствует высокий уровень радиации, связанный с галактическими космическими лучами. Это установили приборы на борту орбитального зонда миссии ExoMars космического аппарата Trace Gas Orbiter (TGO), сообщает «Дождь» со ссылкой на журнал Icarus.

Во время полета на Марс прибор RAD на борту аппарата Curiosity установил, что человек может получить во время путешествия на эту планету около 0,66 зиверта радиации — доза, сравнимая со смертельной. Из нее 95% дают галактические космические лучи и только 5% приходится на солнечные. Таким образом, космонавт, который летит к Марсу около года, получит 0,7 зиверта ионизирующего излучения, то есть 73 рентген. Для сравнения, на борту МКС космонавты получают порядка 0,3 зиверта в год.

К аналогичным выводам пришли ученые, наблюдавшие за облучением в 2014 году при помощи детектора космических лучей CRaTER, установленного на борту зонда LRO на лунной орбите и ученые Института космических исследований РАН, Института медико-биологических проблем РАН и Института космических исследований и технологий Болгарской академии наук, которые изучали информацию с дозиметрического модуля «Люлин-МО», установленного на борту российско-европейского зонда TGO в 2016 году.

«Во время шестимесячного полета к Марсу и возвращения на Землю экипаж космического корабля получит примерно 60 процентов от дозы радиации, максимально допустимой для всей карьеры космонавта или астронавта, если полет будет осуществляться во время сниженной солнечной активности», — отмечается в статье.

На поверхности планеты замеры не проводились. В РАН планируют провести их с помощью дозиметра «Люлин-МЛ», который установят на посадочной платформе для марсохода «Пастер». Сейчас этот аппарат разрабатывает «НПО Лавочкина» в Подмосковье.

ExoMars — совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса.