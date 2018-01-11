Сторонники членов группы «Сасна црер» Армена Биляна и Смбата Барсегяна, которые 25 дней назад объявили голодовку, 11 января провели акцию протеста у офиса омбудсмена Армении.

Как передает корреспондент Новости Армении – NEWS.am, демонстранты встретились с сотрудниками офиса Защитника прав человека, после чего направились в сторону проспекта Маштоца. Дойдя до перекрестка проспекта Маштоца и улицы Пушкина, они попытались перекрыть дорогу, однако полицейские вытеснили участников акции с оживленной части улицы.

Напомним, что Армен Билян и Смбат Барсегян 19 декабря объявили голодовку. Они требуют, чтобы их перевели из уголовно-исполнительного учреждения «Нубарашен» в УИУ «Армавир».