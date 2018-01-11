8 января принадлежащий Китайским авиалиниям самолет, осуществляющий рейс Пекин-Тбилиси, в котором находились 5 армян, трое из которых – граждане Армении, совершил посадку в Баку. Об этом в беседе с ереванским сайтом Tert.am рассказала пассажирка самолета Ида Мнацаканян, добавив, что среди 5 армян был 5-летний ребенок.

«Три дня назад самолет, следующий рейсом Пекин-Тбилиси, сделал несколько кругов, и, как объяснили члены экипажа самолета, не смог совершить посадку из-за тумана. Мы заявили экипажу, что не хотим, чтобы самолет совершал посадку в аэропорту Баку, поскольку на борту есть армяне и необходимо найти другой альтернативный вариант. Однако нас не послушались, и самолет совершил посадку в Баку», — сказала она.

По ее словам, помимо того, что самолет сел в Баку, никто из экипажа не подходил якобы к ним и им запретили оставаться в самолете.

«К нам подошел сотрудник бакинского аэропорта, сказал, что он в курсе того, что мы армяне, призвал оставить свои паспорта в самолете и пройти в нейтральную зону. Мы так и поступили. Оставили паспорта ребенка и мужа в самолете, я же взяла с собой свой паспорт, поскольку я и мой ребенок являемся гражданами США, а мой супруг – гражданин Армении. 12 часов мы провели в бакинском аэропорту.В том месте, которое нам предоставили, находились только мы армяне», — рассказала пассажирка.

Мнацаканян также сообщила, что планирует подать жалобу на Китайские авиалинии за их «бесчеловечное отношение, проявление безразличия и не защиту наших прав».