Новый год начался для семейства Анджелины Джоли не лучшим образом. 11-летней Шило не повезло — она сломала ключицу, и теперь ей придется несколько недель, не снимая, носить руку на перевязке. Информацию распространяет издание 7Дней.

Дети Джоли давно мечтали об этих каникулах — ведь мама обещала им неделю в горах, где они смогли бы вдоволь накататься по склонам на лыжах и сноубордах. С этой целью вся компания отправилась в городок Lake Tahoe, расположенный в горах Сьерра Невада — на границе штатов Невада и Калифорния. Увы, все пошло не так, как было запланировано. Шило, выбравшая для себя сноуборд, начала было довольно лихо его осваивать. Но в какой-то момент потеряла равновесие, упала и кубарем покатилась по склону вниз… Тот факт, что девочка отделалась только одним переломом, можно считать сравнительно удачной концовкой этого происшествия.

К счастью, в госпитале в Lake Tahoe нашлись опытные медики, которые оперативно обследовали Шило на предмет обнаружения возможных дополнительных травм и оказавшие ей своевременную помощь. «Я очень признательна всей команде, которая помогла моей дочери!» — прокомментировала действия врачей Джоли.

Как недавно рассказала Джоли, минувший, 2017-ый год был для нее очень непростым: ей потребовалось немало времени, чтобы приспособиться к новой жизни — без Брэда Питта, с которым она рассталась осенью 2016-го. Джоли призналась: ей было очень трудно, особенно первое время. «Поверьте, в том, чтобы быть одной, нет решительно ничего хорошего, и я совершенно этого не хотела…» — заявила актриса. Однако, как утверждает Джоли, за этот год и она, и ее дети начали потихоньку приспосабливаться к новым условиям. Причем, вся ее детвора — 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс Тьен, 12-летняя Захара, 11-летняя Шило и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен — оказали ей при этом, как считает Анджелина, просто неоценимую поддержку. «Мы действительно чувствуем себя теперь одной командой. Они стали моими самыми лучшими друзьями — из всех, что у меня когда-либо были!» — поведала актриса.