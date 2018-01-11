В Газахе волки напали на хозяйство.
Как сообщает АПА, инцидент произошел вчера ночью.
Волки напали на личное хозяйство Садиги Парвиза. В результате хищники растерзали 25 овец, 15 из которых погибли.
В Газахе волки напали на хозяйство.
Как сообщает АПА, инцидент произошел вчера ночью.
Волки напали на личное хозяйство Садиги Парвиза. В результате хищники растерзали 25 овец, 15 из которых погибли.
Дата: 2018/01/11 17:50
Раздел: Азербайджан
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