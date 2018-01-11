Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий призвал послов России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Казахстана не вмешиваться во внутренние дела Праги. Об этом говорится в письме, размещенном на сайте МИД Чехии.

22 декабря 2017 года послы указанных стран выступили против размещения новой вывески у памятника в Праге маршалу Коневу, в которой отмечается его участие не только в освобождении Праги в 1945 году, но и в операциях по подавлению повстанческих движений в Венгрии в 1956 и Праге в 1968 годах.

В письме послов отмечается, что новая вывеска принижает значимость памятника и является неуважением к памяти погибших в борьбе против фашизма.

Стропницкий напомнил, что власти Чехии не вправе вмешиваться в муниципальные дела, а памятник принадлежит одной из префектур Праги. Судьба памятника Коневу – это внутреннее дело властей и граждан Чехии, сказал министр.

Он выразил надежду, что послы отныне не будут затрагивать темы, которые не будут способствовать развитию взаимоотношений.

Вместе с тем, согласно сообщению посольства Азербайджана в Чехии, поступившем в редакцию Minval.az, «22 декабря 2017 года по инициативе и просьбе посольства России в Чехии посольство Азербайджана и посольства некоторых стран СНГ в Чехии подписали общее обращение к мэрии города Праги, выразив протест против изменений, сделанных в табличке перед памятником маршала И.Конева, сыгравшего роль в освобождении во время Второй мировой войны Праги от фашистской Германии. Естественно, этот шаг посольства был сделан в соответствии с предписанием Центра».

«Сотни азербайджанцев погибли в борьбе с фашизмом, в частности при освобождении Чехословакии. Исходя из этого, полагаем, что памятники героям Второй мировой войны должны оставаться неизменными.

Азербайджан не поощряет события, произошедшие в Чехословакии после 1945 года и разделяет недовольство чешского народа в связи с вмешательством советских войск в 1968 году.

Тем не менее, памятник, посвященный освобождению Праги во время Второй мировой войны советскими солдатами под руководством маршала И.Конева, не должен становиться темой современных политических спекуляций», — сказано в сообщении азербайджанского посольства.

Напомним, что послом Азербайджана в Чехии является Фарид Шафиев.