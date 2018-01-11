Шестидесятилетний мужчина в Швеции скончался после взрыва гранаты, которую принял за игрушку. Об этом сообщает издание The Local.

Взрыв произошел еще в воскресенье, 7 января, около станции Vårby gård на юго-западной окраине Стокгольма. Однако только 11 января сын погибшего, живущий в Чили, рассказал о подробностях случившегося.

«Его девушка сказала мне, что он решил поднять «игрушечную» гранату. Затем она разорвалась», — пояснил он, добавив, что отец всегда считал район Vårby gård небезопасным по вечерам. Мужчина выяснил, что вечером накануне трагедии в районе была стрельба, и попросил всех, кто знает, как граната могла оказаться на улице, поделиться информацией с полицией.

Полиция считает район Vårby gård «неспокойным» из-за низкого дохода и социального статуса его жителей.