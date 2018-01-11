В Центральном районе Петербурга иностранцы из Азербайджана похитили на машине петербуржца. Сообщается, что мужчину увезли с улицы Красного Текстильщика. Об этом информирует российский интернет-портал piter.tv.

По информации от очевидцев, к жертве на “Рено Логан” подъехали трое неизвестных, которые затащили человека в автомобиль и уехали по Синопской набережной в сторону площади Александра Невского. Об инциденте рассказал полиции свидетель преступления.

Прохожий успел запомнить номера легковушки, на которой передвигались злоумышленники. Правоохранительные органы установили личность владельца машины. Им оказался 34-летний мигрант, проживающий в Петергофе. Известно, что в 2017 года за руль данной иномарки садились трое различных водителей, которые попадались на нарушении ПДД.