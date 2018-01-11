Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Чудо Печка» и «ЧП Агро» Чингиза Джалилова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем было объявлено, что ликвидированный ЗАО «Bank Standard» признан в качестве потерпевшего. Представитель структуры — Азер Танрывердиев.

В суде с ходатайством выступила адвокат Ч.Джалилова Жанна Багирова. Она попросила замены меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Адвокат также отметила, что на имущество Ч.Джалилова и его детей наложен арест.

Общая стоимость имущества Чингиза Джалилова и его детей составляет 7 млн 300 тысяч манатов. На все их имущество наложен арест.