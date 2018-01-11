Утверждена новая структура министерства энергетики Азербайджана с целью создания отвечающего современным требованиям механизма управления в энергетическом секторе, повышения эффективности и гибкости деятельности в этой области, а также оптимизации аппарата министерства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Отмечено, что в рамках проводимых реформ в министерстве создан ряд новых отделов и секторов. Одним из недавно созданных структурных единиц является нефтехимический отдел. Кроме того, в министерстве создан отдел внутреннего контроля, Центр звонков для активной связи с гражданами, сектор организации приема граждан. Ряд отделов министерства объединены и реорганизованы. Количество штатных единиц в новой структуре сохранено.

«Данные изменения позволят министерству качественно и своевременно выполнять поставленные задачи», — говорится в заявлении.