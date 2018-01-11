Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению с предупреждением об опасности угарного газа.

Как сообщиет АПА, в обращении говорится, что на фоне увеличения потребности населения в природном газе в связи с зимним сезоном, нарушение правил безопасности во время использования газовых приборов создает опасность отравления угарным газом.

Во избежание отравления, следует соблюдать нижеперечисленные правила:

— газовые приборы должны быть исправны и соответствовать стандартам;

— высота помещения, в которой находится прибор, должна быть не меньше 2 метров 20 сантиметров;

— должна работать система вентиляции воздуха, открыта форточка;

— в ванной комнате должна быть вентиляционная труба, в нижней части двери – отверстия;

— дымоходы необходимо прочищать дважды в год.

Угарный газ не имеет цвета и запаха. Признаки отравления: головная боль, головокружение, тошнота, слабость.

Человека, отравившегося угарным газом, необходимо вывести на свежий воздух, освободить от затрудняющей дыхание одежды и немедленно вызвать скорую помощь.

В случае любых чрезвычайных ситуаций следует обращаться на номер горячей телефонной линии ведомства «112».