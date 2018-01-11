Книга «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе» журналиста Майкла Вулффа заняла первую строчку в списке бестселлеров Amazon.

Книга про первый год президентства Трампа вышла 5 января. Первый тираж — 150 тысяч экземпляров — уже распродали, издательство намерено напечатать еще миллион.

Главная тема американских СМИ последних дней — написанная журналистом Майклом Вулффом книга «Пламя и ярость» с подробной хроникой происходившего в Белом доме в первый год президентства Дональда Трампа. Вулфф, который утверждает, что провел в Белом доме много месяцев и проинтервьюировал несколько сотен человек, описывает администрацию Трампа как бессистемную хаотическую организацию, где все конкурируют друг с другом за влияние на президента — и никто этого президента не уважает.

Сам Трамп уже заявил, что автор книги лжет, а его юристы потребовали от издательства не выпускать ее в продажу и извиниться, пишут Известия.