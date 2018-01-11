Европейский суд по правам человека вынес решение против Республики Армения в пользу посла республики в Дании Александра Арзуманяна, обязав в течение трех месяцев выплатить ему 2500 евро, сообщают ереванские СМИ.

Бывший министр иностранных дел Армении Арзуманян 7 мая 2007 года был арестован по обвинению в отмывании денег, и был освобожден в 2007 году. В июне 2007 году ЕСПЧ принял заявление адвоката Арзуманяна о нарушении прав и свобод.

ЕСПЧ посчитал, что нарушены положения пятой статьи европейской конвенции о правах человека.