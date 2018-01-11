Бытует мнение, что страна, тщательно забывающая (сознательно или по равнодушию своему) прошлое, не имеет права на будущее. И потому сегодня как нельзя более кстати я решил поднять актуальную и наболевшую тему о создателях АДР – великих предках азербайджанского народа, принесших стране независимость. Да, на Восток эта независимость пришла гораздо раньше, чем в США. И все благодаря тем, чьи имена сегодня несправедливо уходят в забвение.

В апреле 2012 года группа молодежных организаций Азербайджана, а также группа видных представителей творческой интеллигенции обратились к тогдашнему президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой установить в Тбилиси памятник одному из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмину Расулзаде. В своем обращении представители азербайджанской молодежи просили Саакашвили оказать дань уважения Расулзаде, являвшегося «основоположником демократических традиций не только в Азербайджане, но и в целом в Закавказье». При этом все обратившиеся с просьбой к грузинским властям с горечью сетовали на то, что в Азербайджане всячески пытаются принизить роль личности Расулзаде в истории страны.

Неизвестно, дошло ли это обращение до тогдашнего лидера Грузии или нет, и какой была его реакция на эту инициативу, но с тех пор прошло больше пяти лет, а памятник Расулзаде в Грузии так и не появился.

Хотя, быть может, это и к лучшему. Боюсь представить, как бы это выглядело: азербайджанцы, лидирующие по количеству посетивших эту страну, выбирают для посещения памятник Расулзаде в этой стране…

А в Азербайджанской Республике, которая по Конституции является правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики, ситуация просто дошла до абсурда: установленные в некоторых районах страны около зданий исполнительной власти в начале 90-ых бюсты Расулзаде «исчезали» под предлогами реставрации.

Шли годы. Имя выдающегося деятеля изъяли даже из названия Бакинского государственного университета. Более того, был убран единственный в столице бюст Расулзаде, который стоял рядом со станцией метро «Бакмил» на территории депо метрополитена. Мозаичное панно с портретом Расулзаде также исчезло после ремонта станции метро «28 мая». Но все это ни в какую не сравнится с тем, как бюст Мамед Эмина Расулзаде в Гяндже спрятали, накрыв мешком…

Все эти годы азербайджанские чиновники, в частности, парламентарии, на различных международных встречах и мероприятиях, с гордостью говорили о провозглашении в Азербайджане первой демократической республики в мусульманском мире, создании в тот период многопартийного парламента, предоставления избирательного права женщинам. И в тоже время они и пальцем не пошевелили, чтобы как-то остановить процесс забвения заслуг основателей отцов-основателей.

Данный вопрос под свой контроль приходилось каждый раз брать президенту Алиеву, который неоднократно напоминал о том, что «память созидателей Азербайджанской Демократической Республики дорога нам». Президент Алиев, как бы не относились к нему его оппоненты, не бросается словами! В 2007 году его Распоряжением в центре Баку был воздвигнут памятник в честь Азербайджанской Демократической Республики.

А вчера азербайджанский лидер озвучил важный месседж: он объявил 2018 год «Годом Азербайджанской Демократической Республики»! Президент в очередной раз преподал урок высокопоставленным государственным мужам. А чиновники, парламентарии, хорошо знающие, что в 2018 году отмечается столетие создания АДР, вместо того, чтобы озвучить в СМИ какие-то новые идеи по вопросу, устроили клоунаду, начав соревноваться оперативностью своей реакции на решение главы государства и восхваляя историю АДР!

Мне их «логику» очень трудно понять, если честно. Но кто из них ответит на простой вопрос: почему все эти годы по всей стране «исчезали» бюсты Расулзаде? Почему ни в одном регионе так и не появился памятник создателям АДР, почему ни один региональный чиновник не выступил с подобной инициативой? Поймут ли все те, кто за последние годы целеустремленно старался стереть из мозгов граждан страны память об отцах-основателях. Дойдет ли до них, что потерпели полное фиаско, и что заготовленная ими участь забвения славной страницы истории ожидает именно их самих? А, с другой стороны, стоят ли они этой светлой памяти народной?

Очень кстати память моя выдала цитату великого поэта Джалаладдина Руми «Не ищите после смерти могилу нашу в земле, ищите ее в сердцах просвещенных людей». Но с «темпами» наших чиновников, равнодушно и цинично игнорирующих все эти годы имена создателей АДР, просвещенных в стране становится все меньше.

Еще несколько вопросов: появится ли наконец в столице памятник Расулзаде? И, пожалуй, самое главное: станет ли переломным 2018 год в отношении к лидерам АДР, которые заслуживают гораздо большего?

Конечно же, мы живём в очень непростое время, в нашей жизни всё меньше и меньше поводов для радости. Но какую же большую радость всем нам предоставил азербайджанский лидер, предоставив высшую степень уважения к памяти отцов–основателей. За это ему спасибо – от всех нас, помнящих, любящих и гордящихся своими великими предками.

Эмиль Мустафаев, главный редактор сайта Minval.az