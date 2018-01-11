Певец Рики Мартин женился на своем бойфренде, шведском художнике курдского происхождения Джоэне Юзефе (Jwan Yosef). Об этом сообщает E! News.

Певец рассказал корреспонденту издания, что брак уже заключен, но свадьбы пока не было. По его словам, они принесли брачные обеты, подписали все необходимые документы и заключили брачный договор. «Он мой муж, мой мужчина», — заявил Мартин.

Точная дата свадьбы пока не определена, но певец рассчитывает отметить событие через пару месяцев. Празднование будет продолжаться три дня. «Вы будете первым, кто об этом узнает», — заверил он журналиста.

Джван Йосеф — шведский художник, который специализируется в пластическом искусстве. Избранник Рики Маритна родился в 1984 году в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Мать Джвана – армянка, а отец курд. Его семья эмигрировала в Швецию в начале 2000-ых годов.