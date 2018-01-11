Утром 9 января в столице Азербайджана транзитом побывал российский политолог армянского происхождения Геворг Мирзаян. Его посещение ограничилось транзитной зоной в международном аэропорту Гейдар Алиев. Прилетев из Тегерана, Мирзаян благополучно вылетел из Баку в Москву, не столкнувшись с какими-либо проблемами.

Свое фото, снятое в бакинском аэропорту, Мирзаян сопроводил следующим статусом в Фейсбук:

«Не знаю, как у вас, а у меня были очень насыщенные новогодние праздники. Я отдыхал и работал ( За 7 дней 8 перелетов) Китай, Иран. И даже побывал в Баку транзитом, когда летел в Москву (по другому из Тегерана прилететь было нельзя 9 января с утра). Икру, которую мне там должны были дать по заверениям арм.изы, не дали(( Обманули(((«.

«Арм.иза» — по терминологии Мирзаяна — армянская шиза. Так политолог называет армянских националистов, все беды Армении объясняющих происками турок.