Безопасность в Азербайджане находится под полным контролем правительства страны, заявил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Азербайджанское правительство держит под полным контролем безопасность и оперативную ситуацию в стране, за исключением территорий, находящихся под оккупацией Армении»,- отмечается в комментарии Х.Гаджиева на включение Госдепартаментом США Азербайджана в категорию стран с риском терроризма и угроз безопасности.

Он напомнил, что продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий является главной угрозой региональному миру и стабильности. Об этом информирует «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее в среду Госдеп США призвал американских граждан воздержаться от визитов в Нагорно-Карабахский регион. Госдеп отмечает неспокойную ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. «Регулярные перестрелки, использование артиллерии, в том числе мин и минометов, ежегодно приводят к потерям. Остерегайтесь дорог вдоль линии соприкосновения и признанных на международном уровне границ Азербайджан-Армения. Служба безопасности США не в состоянии обеспечить безопасность граждан США в Нагорном Карабахе. На визиты сотрудников правительства США в этот регион наложены ограничения», — подчеркивается в рекомендации.

В целом, с точки зрения опасности для визита страны разделены на 4 группы. Азербайджан включен во вторую группу – в ряд стран, где при посещении нужно быть очень осторожными.