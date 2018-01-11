12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, моросящий дождь. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который днем сменится северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-3, днем 5-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах возможны дожди, в горных территориях прогнозируется снег. Местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 7-12 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.