Иранский военный корабль Damavand врезался в бетонный волнорез в Каспийском море, когда волны достигали в высоту четырёх метров. Об этом сообщает агентства Рейтер.

В результате инцидента шесть членов экипажа корабля оказались в воде, спасти удалось четырёх из них, двое пропали.

فيديو // وكالات انباء ايرانية : ارتطام مدمرة دماوند في بحر قزوين برصيف بحري في ميناء انزلي جراء الجو العاصف و تعرضها لاضرار pic.twitter.com/Sk1YOXqeBH — Hazem Kalasحازم كلاس (@Hazem_Kallass) 10 января 2018 г.

Трагедия могла произойти из-за сильного ветра. Это столкновение стало второй самой крупной аварией на этой неделе с участием иранского судна.