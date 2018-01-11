Иранский военный корабль Damavand врезался в бетонный волнорез в Каспийском море, когда волны достигали в высоту четырёх метров. Об этом сообщает агентства Рейтер.

В результате инцидента шесть членов экипажа корабля оказались в воде, спасти удалось четырёх из них, двое пропали.

Трагедия могла произойти из-за сильного ветра. Это столкновение стало второй самой крупной аварией на этой неделе с участием иранского судна.