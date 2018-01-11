Известный адвокат Аслан Исмайлов в социальной сети Фейсбук распространил информацию о том, что в поселке Ени Ясамал, по улице Дадаша Буниятзаде, напротив дома торжеств «Гюлюстан», на первом этаже дома церемоний, незаконно функционирует казино. А. Исмайлов так же прилагает к своему статусу видео.

В статусе адвокат отметил тот факт, что 27 января 1998 года распоряжением за номером 730 президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым было приостановлена деятельность казино, которые прививают аморальные качества, несоответствующие традициям и духовности азербайджанского народа.