На одном из автобанов федеральной земли Саксония в Германии полиция подвергла проверке и остановила колонну тягачей, которая перевозила гаубицы по заказу армии США. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на саксонскую полицию.

Подряженная армией США фирма перевозила из Польши в Германию шесть самоходных гаубиц M 109. Однако транспортная полиция, в ходе проверки, выявила многочисленные нарушения и не позволила колонне из шести тягачей следовать дальше. На польскую транспортную фирму и шоферов будут наложены штрафы.

В сообщении поясняется, что у водителей отсутствовали документы и разрешения, необходимые для транспортировки подобного груза. Сам груз были слишком широким и тяжелым: как показали результаты проверки, допустимый вес был превышен на 16 тонн. Полиция также констатировала, что автоколонна следовала без предусмотренных на такие случаи автомобилей сопровождения, а некоторые из водителей были чрезмерно утомлены из-за нехватки отдыха.