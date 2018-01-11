Известный адвокат Аслан Исмайлов в социальной сети Фейсбук распространил информацию о том, что в поселке Ени Ясамал, по улице Дадаша Буниятзаде, напротив дома торжеств «Гюлюстан», на первом этаже дома церемоний, незаконно функционирует казино. А. Исмайлов так же прилагает к своему статусу видео.

Противники игорных заведений в стране апеллируют тем, что деятельность казино прививают аморальные качества, несоответствующие традициям и духовности азербайджанского народа. Но очень хочется спросить: а спиртное и проститутки – разве они соответствуют традициям и духовности нашего народа? Конечно же, нет. Но, тем не менее, и водку у нас в стране пьют и услугами путан пользуются. Даже публичные дома под эгидой «массажных салонов» – не смотря на многочисленные критические публикации в СМИ – по прежнему имеют место быть. Их даже больше стало – в соответствии с притоком арабских туристов в Баку. А если вышеперечисленные факты имеются, значит вывод один: для привлечения туристов, которые приезжают в страну не на только красой города и окрестностей любоваться, но так же и отрываться, как говорится, «по полной» все средства хороши. И прикрытие «нравственными ценностями» тут более чем неуместно.

Стоит отметить, что тема снятия запрета с игорного бизнеса в Азербайджане поднималась неоднократно. Она озвучивалась в разное время разными людьми, в том числе и бизнесменами, и даже экономистами, которые, приводя в пример соседнюю Грузию, всегда указывали на тот факт, что игорный бизнес приносит немалый доход в казну государства.

В 2015-го году разговоры полемика на тему открытия казино в Азербайджане разгорелась с новой силой. Причиной этому послужила громкая победа азербайджанского игрока в покер Илькина Гарибли — сына президента Unibank Эльдара Гарибова, выигравшего в PokerStars Caribbean Adventure сумму размером в 1,105,040 долларов.

Не секрет, что многие наши соотечественники едут в соседнюю Грузию, где выплескивают всю мощь своего азарта в игорных залах лучших тбилисских казино (в столице их три). В кулуарных кругах тема выигрышей (и проигрышей) постоянно актуальна, а с мая 2017-го – с момента открытия четвертого по счету в Тбилиси VİP-казино «Амбассадор» страсти накалились добела.

Кстати, городские власти Тбилиси приветствуют открытия игорных заведений, считая, что таким образом Тбилиси становится более экономически привлекательным для туристов городом.

Игры на деньги в Грузии не запрещены, и поэтому игорные заведения всегда открыты для посетителей. Более того, грузинские власти намерены расширить спектр существующих азартных услуг и в их планы входит постройка новых казино

А как же азарт и проигрыш, спросите вы? Во всяком случае, попытка как-то повлиять на процесс предпринята была. Так несколько лет назад с целью избежания негативных последствий от игры в казино, в парламент Грузии внесено предложение по ограничению входа местных жителей в игорные заведения: это подразумевает «привязку» ограничения к зарплате игроков. Так, по предложенному законопроекту игра в казино может быть разрешена только тем людям, чья зарплата составляет сумму свыше 500 лари (или 280 долларов) и у кого на счетах в банке хранится сумма от 5000 лари. Однако пока этот законопроект не нашел одобрения.

Корреспондент Минвала обратился за комментариями к экономисту Натигу Джафарлы, чтобы узнать: насколько экономически проигрывает Азербайджан, отказываясь от игорного бизнеса.

— Для того, чтобы открыть казино в Азербайджане, нужно менять законодательство, и если убрать некоторые законодательные акты, мешающие открытию казино, я думаю, что параллельно с развитием сферы туризма в нашей стране этот шаг может принести неплохие доходы в госбюджет. Как видите, развитию туризма в Грузии это помогло. В 2016-м году (подсчет 2017-го года пока не опубликован) в бюджет Грузии от дохода с казино поступило почти что полмиллиарда долларов. В Грузии даже есть понятие «азартный туризм», потому что некоторые жители соседних государств, таких как Турция, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, едут в Грузию на выходные дни для того, чтобы сыграть в азартные игры. Казино – один из важнейших доходов бюджета Грузии. В Азербайджане можно отвести некоторые места для открытия игорных заведений, как это сделала соседняя Россия (в отдельных регионах). У нас тоже можно было бы в некоторых регионах открыть аналогичные игорные залы. Этот ход сильно увеличит приток туристов в страну, что, соответственно, увеличит доходы в бюджет государства. Работали же у нас в стране казино – до 1998 года, и никаких проблем с менталитетом не было. Думаю, что и сейчас проблем никаких не будет. Стоит отметить, что в любом случае открытие казино в определенных регионах поможет так же решить и проблему с безработицей, так как новые объекты – это новые рабочие места.

Яна Мадатова

Minval.az