После увольнения министра налогов Фазиля Мамедова на повестку дня встал вопрос о том, что он должен ответить за свои незаконные деяния. С первых дней появилась информация о том, что Ф.Мамедов был уволен не из-за проблем со здоровьем, а из-за неудовлетворительной деятельности и беззакония в отношении предпринимателей. Об этом пишет газета «Ени Мусават».

Издание напоминает о том, что экс-министр мог вывести из страны 1 миллиард манатов.

«СМИ показали его собственность, которой он завладел, присвоив деньги граждан и государства. Естественно, после таких финансовых измен его вряд ли оставят на свободе и назначат на пост посла, как он того хотел. Наоборот, Фазилю Мамедову готовят другие «сюрпризы». Для его ареста формируется юридическая база», — уверяет газета.

Издание отмечает, что в Азербайджане 9 компаний и одно физическое лицо подали в суд на Департамент локальных доходов города Баку при Министерстве налогов.

По информации APA, ООО «Naviqator Mobil Servises», «Retail Solutions», «Azəri-Türk LTD», «Azerbaijan Steel Supply», «Transport-Servis LTD», «Effekt-M», «Nicat-Nəzrin», «Kraun» и ОАО «Azəraqrartikinti» обратились с иском в Бакинский административно-экономический суд № 1. Суть иска заключается в требованиях по спорным и другим вопросам в связи с актами и действиями (бездействие) административных органов.

Наряду с этими компаниями физическое лицо Азери Юсифзаде подал в суд на Департамент локальных доходов города Баку при Министерстве налогов.

Судебный процесс по этим искам продолжается.

«На днях приказом министра налогов Микаила Джаббарова из Минналогов были уволены 64 человека, в том числе 33 сотрудника Департамента локальных доходов города Баку.

Дело в том, что Департамент локальных доходов города Баку пил кровь средних и мелких предпринимателей. Сотрудники этого департамента собирали ежемесячную или годовую таксу спредпринимателей и присваивали деньги, которые должны были пойти в госбюджет. Руководители этой структуры — самые близкие людю Фазиля Мамедова. Безусловно, экс-министр не мог не знать о происходящем в этом департаменте.

Подача иска против сотрудников этого департамента сразу после увольнения Фазиля Мамедова говорит о том, что руководители компаний годами подвергались тирании и стараются восстановить свои права. Безусловно, когда ответственные лица будут отвечать в суде, они расскажут, что делали это по указанию и согласию Фазиля Мамедова. В результате станет неизбежным отправка судом представления правоохранительным органам о возбуждении уголовного дела в отношении Фазиля Мамедова. Фактически все идет к аресту экс-министра.

Есть вероятность, что обвинения в отношении Фазиля Мамедова могут связать и с расследованием в отношении экс-министра нацбезопасности Эльдара Махмудова. Потому что еще 2 года тому назад, когда произошли известные события в МНБ, в деле беззаконий в отношении предпринимателей звучали обвинения и против руководства Минналогов, точнее в отношении Фазиля Мамедова. Есть показания свидетелей и другие факты. В любом случае, вопрос довольно серьезный, дан старт первому этапу – сбору фактов. Другими словами, Фазилю Мамедову светит тюрьма», — резюмирует издание.