Силы безопасности Турции арестовали человека, который сыграл ключевую роль в подготовке убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, передает ТАСС.

Подозреваемый с инициалами В. К. А. был арестован повторно. Ранее его арестовали из-за причастности к террористической группировке ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов»). Следствие также установило, что он использовал программу для мобильных устройств ByLock, которая шифрует переписку. Это приложение также использовали путчисты во время попытки госпереворота в июле 2016 года.