В Масаллинском районе двое сотрудников полиции, спасших совершившего попытку самоубийства парня, получили ожоги.

Как сообщает Report, в настоящее время состояние сотрудников полиции нормальное.

Отметим, что инцидент произошел 9 января. Житель района Рагиф Зейналов 1995 г.р. совершил самоподжог, облив себя бензином. Состояние помещенного в Ожоговый центр Баку мужчины тяжелое. Р.Зейналов имел задолженность банку. Масаллинский районный суд принял решение о взыскании банковского долга из его зарплаты. Р.Зейналов в знак протеста этому решению совершил самоподжог.

По факту в Масаллинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.