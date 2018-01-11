Абсолютное большинство вкладчиков в Азербайджане защищены от потерь, сказал министр финансов Самир Шарифов на заседании Кабинета министров, прошедшем в среду под председательством Президента Ильхама Алиева и посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Как передает Тренд, министр отметил, что не только в Азербайджане, но и во всем регионе наибольший ущерб от негативного влияния на экономику внешних шоков получили банки.

“Однако, в отличие от других стран, в нашей стране, согласно принятому в 2016 году специальному закону, застрахованные вклады, размещённые в частных коммерческих банках, полностью гарантированы со стороны государства. Как результат, абсолютное большинство банковских вкладчиков полностью застрахованы от ущерба”, — сказал министр.

Шарифов напомнил, что в рамках мер по оздоровлению банковского сектора для выплаты компенсаций вкладчикам ряда банков Азербайджанский фонд страхования вкладов получил 545 миллионов манатов.

В Азербайджане в 2016 году закрылись 11 банков. Их лицензии были отозваны из-за несоответствия совокупного капитала этих банков минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами. На сегодня Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам этих банков около 750 миллионов манатов. Кроме того, в конце 2017 года была отозвана лицензия еще одного банка — Demirbank — однако выплаты компенсаций его вкладчикам еще не начались.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону «О полном страховании вкладов», в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.