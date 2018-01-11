Похоже, Армении удалось в конце 2017 года сделать своеобразный прорыв, попытавшись внушить всем соседям, что теперь то уж транспортная блокада Армении будет прорвана. Связано это с визитом президента Армении в Грузию.

И вряд ли случайно, что вновь активизировались разговоры об открытии дорожного сообщения через Абхазию и Южную Осетию в Армению. Сегодня, 10 января об этом заявил в интервью «Новости Армении» профессор факультета экономики и менеджмента Ереванского государственного университета, депутат армянского парламента от блока «Царукян» Вардан Бостанджян.

По его словам, в плане товарообмена с Россией в данный момент испытывает транспортные трудности не только Армения, но и другие региональные осевые страны.

«Открытие транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию выгодно не только Армении, но и другим странам региона, в частности, самой Грузии, Абхазии. Это принесет пользу также и такому крупному региональному игроку, как Иран», — отметил армянский экономист.

Впрочем, одной экономикой дело не заканчивается. На фоне «потепления», как считают в Ереване, армяно-грузинских отношений, появилась информация о возвращении в Грузию боевиков армянской террористической организации АСАЛА. Об этом Minval.az уже сообщал со ссылкой на портал «Русарминфо».

Так, глава Международной ассоциации против необоснованных армянских претензий (ASİMDER) Гексель Гюльбей заявил о том, что члены АСАЛА вернулись к активной деятельности в армянонаселенном регионе Грузии Джавахети и создали крыло «Вирк-еркир». Это свидетельство того, что армянская сторона пытается продолжить давление на Грузию во всех сферах. Но так ли все радужно для Армении?

Действительно, поездка Сержа Саргсяна происходила на фоне активного обсуждения открытия коридора через Грузию и оккупированные грузинские территории в Армению. Известный проармянский эксперт, занесенный в черный список МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха Денис Дворников по итогам визита армянского президента отметил, что «Грузия и Армения, похоже, действительно делают серьезный шаг в укреплении связей. И это хорошо для всего региона, в том числе для России. В этом отношении завершение года позитивное. После подписания соглашения с ЕС Ереван очень быстро начал реализовывать свои возможности в качестве площадки для самых трудных коммуникаций, которые Москва сегодня вынуждена вести с разными игроками, от Тбилиси, до Брюсселя и Вашингтона».

Однако в парламенте Азербайджана усомнились в этом. На последнем в прошлом году заседании Милли Меджлиса, депутаты осудили решение Грузии об открытии коридора для Армении. А глава парламента Октай Асадов дал поручение парламентской группе дружбы Азербайджан-Грузия изучить этот вопрос.

Но на самом деле вряд ли стоит беспокоится. Грузия не пойдет против интересов Азербайджана, да и своих интересов (ведь речь об открытии коммуникаций через оккупированные грузинские территории).

Кроме того, обращает на себя внимание риторика армянской стороны. В Ереване уверены, что все вокруг должны Армении. Да и сам президент Серж Саргсян заявил, что грузинская сторона ДОЛЖНА использовать возможности Армении – существование свободных экономических зон, и продавать свою продукцию на рынках Евразийского экономического союза. Почему Грузия должна?

Конечно же, экономическое сотрудничество между Грузией и Арменией будет продолжаться. Об этом говорил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Тбилиси поприветствовал и соглашение о всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Евросоюзом.

И в то же время Георгий Маргвелашвили сказал и об обстановке, создавшейся на оккупированных территориях Грузии. По его словам, оккупированные территории Грузии – Абхазский и Цхинвальский регионы недоступны для международного содружества. А это прямой намек на то, что никакого транспортного коридора из России в Армению через Грузию и ее оккупированные территории не будет.

А еще стоит учитывать фактор Джавахети, где живут этнические армяне, не скрывающие того, что препятствовали запуску железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, и вообще вынашивают сепаратистские планы. Грузинские власти все это прекрасно знают.

Так что вопрос о том, договорятся ли Россия и Грузия об открытии коммуникаций и транспортном коридоре в Армении, можно считать закрытым. Маловероятно, что Грузия на это пойдет, несмотря на возможное давление.

Кстати говоря, в программе «Пограничная зона» грузинского телеканала STV депутат грузинского парламента, азербайджанец Рамин Байрамов четко заявил, что открытие коридора в Армению через Грузию вызовет недовольство Азербайджана. В свою очередь армянский эксперт Джонни Меликян попытался убедить слушателей, что открытие транспортного коридора в Армению выгодно для Грузии, но получилось у него не очень убедительно.

Более того, Меликян сделал заявление, согласно которому Азербайджан хочет держать подальше Грузию от России (!? – Ред.).

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел Грузии Николоз Вашакидзе подчеркнул, что никакого открытия транспортного коридора через Абхазию и Цхинвальский регион не подразумевается. «Выгоды для Грузии нет, но вижу неприятности», — отметил Николоз Вашакидзе.

Далее он отметил, что предполагает поставки оружия в Армению по железнодорожному маршруту, что таит опасность развязывания большой войны на Кавказе. «…Что будет раздражать Азербайджан, станет опасным и для Грузии…».

Наир Алиев

Minval.az