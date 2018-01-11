Доходы Азербайджана от эксплуатации спутника Azerspace-1 составили $90 млн.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил глава ОАО «Azerkosmos» Рашад Набиев.

«Доходы Азербайджана от коммерческой эксплуатации первого национального спутника Azerspace-1 составили $90 млн. Полученные доходы направляются на погашение кредитов, привлеченных на финансирование работ по созданию спутников», — сказал Р.Набиев на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год.

Он сообщил, что в настоящее время посредством Azerspace-1 транслируется около 100 телевизионных и радиоканалов местного и международного значения на азербайджанском, турецком, русском, английском и др. языках.

Как сообщалось, спутник «Azerspace-1» был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане — ИФ). В мае 2010 года министерство подписало контракт с американской Orbital Sciences Corporation по производству спутника.

Азербайджан также подписал долгосрочный арендный договор с малазийской компанией «MEASAT» об использовании орбитальной позиции для спутника связи Azerspace-1. Как предполагается, затраты должны окупиться за 5-7 лет.

Общая стоимость «Azerspace-1» составляет $233 млн. Из них $121,7 млн затрачено на изготовление спутника, $93,8 млн — на запуск, $17,5 млн — на страхование запуска спутника, годовую эксплуатацию и другие затраты в связи со страхованием. При этом, $121,7 млн было затрачено не только на производство спутника, но и на строительство необходимого наземного оборудования и подготовку кадров и др.

ОАО «Azerkosmos» ожидает получения $420 млн в качестве чистой прибыли от эксплуатации «Azerspace-1».