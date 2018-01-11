C целью улучшения качества защиты американцев за рубежом, Государственный департамент США запустил новую систему оповещения американских туристов, направляющихся в другие страны, об угрозах их безопасности во время посещения другой страны. Госдепартамент США рекомендовал американцам по возможности избегать поездок в Азербайджан из-за повышенного уровня опасности.

Все страны на нем разделены на четыре категории. Азербайджан включен во вторую категорию – здесь, согласно заключению Госдепа, «необходимо проявлять повышенную осторожность при посещении страны».

Азербайджан отнесен ко второй категории стран, как отмечается на сайте системы, «в связи с риском терроризма». Также Госдепартамент США рекомендует не посещать нагорно-карабахский регион Азербайджана в связи с конфликтом.

«В результате нагорно-карабахского конфликта продолжают гибнуть люди. Периодические перестрелки и использование артиллерийских систем, в том числе наземные мины и минометы приводят к гибели и ранениям людей каждый год. Избегайте дорог вблизи «линии соприкосновения» и дорог вблизи международной границы между Арменией и Азербайджаном», -отмечается в рекомендации Госдепа США.

Кроме того, американцам категорически не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.