Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд в среду по телефону пообщался с начальником Генерального штаба ВС России генералом Валерием Герасимовым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Разговор был посвящен вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Пентагоне напомнили, что генерал Данфорд говорил с генералом Герасимовым около десятка раз за последний год, последний раз — 6 декабря.

«Оба лидера признают важность поддержания регулярной связи во избежание просчетов и содействия транспарентности в тех областях, где наши военные действуют в непосредственной близости. В соответствии с прошлой практикой оба согласились держать детали своих разговоров в секрете», — отмечается в сообщении.