На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Как передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 07:13 по бакинскому времени находился в 6 км юго-западнее села Кижоба Астаринского района и в 49 км северо-западнее города Ардебиль. Очаг землетрясение располагался на глубине 20 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Кроме того, в Иране произошло землетрясение магнитудой 4,9. Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах к северо-востоку от города Керман. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Также землетрясение произошло в Лерикском районе.

Как передает Центр Республиканской сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, землетрясение зарегистрировано в 07:13:22 по местному времени в 15 км к юго-западу от Лянкярана на территории Лерика. Землетрясение не было ощутимым.

Магнитуда толчков составила 3.4, глубина — 33 км.