Сестра Зии Мамедова — Махбуба Мамедова, которая была уволена с должности директора бакинского лицея №66 «Терегги» в сентябре прошлого года приказом министра образования на основе заявления об уходе, назначена на более высокую должность.

Как сообщает AzPolitika.info со ссылкой на источники в секторе образования, М.Мамедова получила должность заместителя директора по учебной работе Педагогического колледжа при Азербайджанском государственном педагогическом университете.

Напомним, что будучи директором лицея «Терегги» М.Мамедова многократно обвинялась во взяточничестве, из-за чего попала в центр внимания СМИ.