В Турции введена уголовная ответственность и различные штрафы за убийство животных, стоящих перед угрозой вымирания, а также за насилие над ними и бои.

Как сообщает азербайджанское интернет-издание 1news со ссылкой на Hurriyet, согласно утвержденному законопроекту, за жестокое обращение к домашним или бездомным животным, насилие над ними или их убийство без причины будет караться заключением под стражу сроком от 4 месяцев до 3 лет.

Если лицо совершить вышеуказанные действия по отношение более одного животного, то может провести за решеткой от 6 месяцев до 4,5 лет.

В случае убийства животного, вид которого находится перед угрозой вымирания, предусмотрено наказание в виде заключения под стражу сроком от 3 до 7 лет. Если аналогичное преступление будет совершено в отношение более одного животного, то преступник рискует попрощаться со свободой на срок от 4,5 до 10 лет.

За убийство бездомного или ослабевшего животного штраф увеличен с 600 до 4 тысяч турецких лир.

Человека, выбросившего домашнее животное в среду, где оно не сможет питаться, ждет штраф в 700 турецких лир, а за отрезание ушей и хвостов животных провинившемуся придется платить штраф в размере не 200, а целых 4 тысяч лир.

Хозяев, которые не будут кастрировать своих собак и котов, ждет штраф в размере 300 турецких лир.

За проведение незаконных опытов над животными установлен штраф в размере 300 лир за каждого животного.

Хозяева, которые будут подвергать насилию своих питомцев во время их обучения, будут оштрафованы на сумму в 4 тысячи лир.

Также убийца детенышей или беременных животных будет вынужден заплатить штраф в размере 5 тысяч, а занимающийся их незаконной торговлей – 3 тысяч турецких лир.