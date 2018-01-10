В Ясамальском районе Баку произошла дорожная авария.

Report сообщает, что авария на улице Гурбана Халилова случилась в результате нарушения правил дорожного движения, а именно повышения скорости, водителем иномарки “Mercedes” с государственным регистрационным номером «99-MA-520».

В это время автомобиль со скоростью врезался в другой, движущийся по кгругу на проспекте Наримана Нариманова, автомобиль марки «Hyundai» с государственным регистрационным номером «90-RT-177». Обе машины сильно деформированы. Водитель-виновник поспешно покинул место происшествия, оправдав свой поступок наличием больного человека дома.

На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС. Ведется расследование.