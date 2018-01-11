Швейцария ввела законодательный запрет на жестокое обращение с лангустами и омарами, предназначенными для приготовления в пищу, а также другие поправки, которые регламентируют правила обращения с животными, передает РБК.

Традиционная кулинарная практика варки живых ракообразных в кипящей воде более недопустима, сочли в Берне. «Живых ракообразных, в том числе омаров, больше нельзя перевозить на льду или в ледяной воде. Морские животные всегда должны храниться в их естественной среде. Ракообразных необходимо оглушить, прежде чем они будут убиты, а практика погружения живых омаров в (кипящую) воду более не допускается», — говорится в документе.

Новый запрет введен в рамках закона о защите прав животных и вступает в силу в марте.

Швейцария — не первая страна, запретившая держать живых ракообразных на льду. Похожий закон был принят в июне 2017 года в Италии. Группа защитников прав животных долго судилась с владельцем одного из ресторанов неподалеку от Флоренции, оспаривая допустимость содержания омаров в ледяной воде перед приготовлением их в пищу, дело дошло до Верховного суда. В итоговом постановлении высшего судебного органа Италии не запрещено варить омаров живьем, однако отмечается, что плохое обращение с ними недопустимо.