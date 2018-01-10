Главный редактор WikiLeaks Джулиана Ассанжа получил паспорт гражданина Эквадора. Об этом, согласно информации «RT», пишет El Universo со ссылкой на источники.

Отмечается, что Ассанж стал обладателем удостоверения 21 декабря 2017 года, однако известно об этом стало лишь теперь.

Издание также приводит идентификационный номер, который совпадает с данными в базе паспортов Эквадора.