Сто известных француженок выступили против массовой кампании преследования мужчин, возникшей после обвинения голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательств. Открытое коллективное письмо, подписанное в том числе актрисой Катрин Денев и писательницей Катрин Милле, было опубликовано в газете Le Monde, сообщает «Медуза».

Авторы письма видят в движении против домогательств признаки пуританства и называют право мужчин «приставать к женщинам» неотъемлемой частью сексуальной свободы:

«Изнасилование — это преступление. Но настойчивый или неуклюжий флирт не является нарушением, как галантность не представляет собой агрессивный мачизм. В свете дела Вайнштейна было привлечено законное внимание к проблеме сексуальных домогательств. Это было необходимо. Однако эта свобода слова сегодня приводит к противоположному: заставляет нас говорить так, как надо, заставляет молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками».