Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что займется поиском кадров для управления Украиной. Об этом политик сообщил после допроса в СБУ, видео брифинга он опубликовал в своем Facebook.

«Я начинаю с завтрашнего дня ездить по стране, начинаем набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев. Мы должны найти новых людей, которые будут управлять страной другими методами, которые не будут красть наши деньги, не будут уничтожать Украину, а будут строить ее», — заявил он.