Азербайджан планирует запуск на орбиту телекоммуникационного спутника «Azerspace-2» в апреле 2018 года, заявил глава ОАО Azerkosmos Рашад Набиев.

«Работы по запуску спутника Azerspace-2 (третий спутник Азербайджана) идут по графику. Непосредственный запуск спутника запланирован на апрель 2018 года», — сказал Р.Набиев в среду. Его слова приводит «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, по договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Azerkosmos заключил контракт с компанией «Space Systems/Loral» (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2″. Стоимость контракта составляет $191,36 млн.

Как сообщалось, спутник «Azerspace-1» был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане). В мае 2010 года министерство подписало контракт с американской Orbital Sciences Corporation по производству спутника.

Азербайджан также подписал долгосрочный арендный договор с малазийской компанией «MEASAT» об использовании орбитальной позиции для спутника связи Azerspace-1. Общая стоимость «Azerspace-1» составляет $233 млн.

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.