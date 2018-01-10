В Геранбое произошли отравления, в результате которого пострадали две женщины.

Согласно информации Report, первый случай произошел в самом городе.

Проживающая на съемной квартире в Геранбое 31-летняя Гюлана Гараева отравилась от угольного дыма из отопительной печи. Женщина была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Аналогичная ситуация произошла в Геранбое с 20-летней А.Мамедовой. Девушка одновременно приняла 17 таблеток одного наименования. Она была доставлена в больницу с диагнозом отравление.

По обоим фактам ведется расследование.