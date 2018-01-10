Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну дали пару пощечин в одном из ресторанов Скотсдейла (штат Аризона). Видеозапись инцидента опубликовал TMZ в среду, 10 января, пишет «Лента.ру».

Ролик снимал один из посетителей. В начале клипа видно, как молодой человек оскорбляет Вайнштейна, требуя уйти из заведения. После этого он два раза ударяет продюсера по щеке тыльной стороной ладони.

В октябре 2017-го несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этого скандала в Голливуде массово заговорили о других подобных случаях. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.