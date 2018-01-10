Мы, естественно, наращиваем свою военную мощь. Сегодня согласно международным рейтингам Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Все, что необходимо для нашей армии, мы делаем. Укрепляется материально-техническая база армии. Отстраиваются заново, капитально ремонтируются военные базы, городки, воинские части. 80 процентов наших военных городков, баз, частей уже отвечают международным стандартам. Ремонтные работы в остальных воинских частях, нуждающихся в ремонте, должны завершиться в предстоящие годы. Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия. В отличие от нищей Армении мы живем за свой счет, в том числе за свой счет наращиваем военную мощь. В отличие от Армении мы не ходим с протянутой рукой, никого не умоляем, не обращаемся за кредитами. Поэтому азербайджанская общественность и враг должны знать, что Азербайджанская армия и дальше будет усиливаться и готова выполнить любое задание. Недавняя история подтвердила это.

Об этом, в частности, сказал в среду в вступительной речи Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.